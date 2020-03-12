Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.
12.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:50
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Ekonomi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ekonomi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Ekonomi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Ekonomi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı