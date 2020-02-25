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Ticaret Bakanı Pekcan: "Rusya'ya domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı" dedi.

25.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:10Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " 'den 'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Ticaret Bakanlığı olarak yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerimiz için yeni pazarlara girişimizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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