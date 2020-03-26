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Ticaret Bakanı Pekcan, "salgın fırsatçılarına" kesilen cezaları açıkladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık il müdürlüklerince 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya ve gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firmanın ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini belirterek, "Reklam Kurulunca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı yaptığı...

26.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:58
Ticaret Bakanı Pekcan,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık il müdürlüklerince 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya ve gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firmanın ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini belirterek, "Reklam Kurulunca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin kendilerine gelen başvurular üzerine, Bakanlığın 81 il müdürlüğüne denetim talimatı verdiklerini ve hızlı bir şekilde gerekli adımların atıldığını bildirdi.
Bu denetim kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat 2020 alış ve satış fiyatları ile güncel fiyatlarının tespit edildiğini vurgulayan Pekcan, "28 Şubat-25 Mart döneminde denetlenen 'cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda' gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik olarak denetlenen firma sayısı 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı 13 bin 280'dir. " bilgisini verdi.
Pekcan, bu süreçte Bakanlığın il müdürlüklerine Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 başvuru, Bakanlığa da CİMER aracılığıyla 2 bin 74 başvuru yapıldığını aktararak, bu başvuruları gerçekleştiren vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin iletildiğini, denetim gereken hususlarda da anında yerinde denetim yapıldığını bildirdi.
Bunun yanı sıra Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün de internet sitesi üzerinden satış yapan firmalar hakkında resen incelemeler başlattığına dikkati çeken Pekcan, bu ürünlerin satıldığı platformlara da dağıtımlı bir yazı yazılarak, içinde bulunulan süreci fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli satıcıların derhal platformlarından çıkarılmasını, aksi takdirde bu ürünleri satanların yanı sıra bu platformları işletenlerin de sorumlu olacağını ilettiklerini kaydetti.
Pekcan, gerek resen yapılan incelemeler, gerek ticaret il müdürlüklerinden gelen denetim tutanakları ve gerekse bizzat vatandaşların yaptıkları şikayetlerden incelemesi tamamlananların Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kuruluna intikal ettirildiğini belirterek, bu süreçte 10 Mart'ta yapılması planlanan kurul toplantısının bir hafta öne alınarak 3 Mart'ta gerçekleştirildiğini hatırlattı. Pekcan, bu toplantıda çeşitli internet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalarda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 lira idari para cezası verildiğini de belirtti.
Konunun önemine binaen Reklam Kurulunun Bakanlık tarafından bu ay ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrıldığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:
"25 Mart'ta yapılan toplantıda, incelemesi tamamlanan 268 ticari işletme ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar gündeme alınmıştır. 6 bin 335 firma hakkında ise inceleme ve yasal süreçler devam etmektedir. Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup, bu firmalar hakkında toplam 9 milyon 147 bin 31 lira idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır. Söz konusu idari yaptırım kararının ayrıntılarına bakıldığında, internet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104 bin 781 Türk lirası olmak üzere, toplam 7 milyon 963 bin 356 lira, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise her bir firmaya yönelik 10 bin 475 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 183 bin 675 lira idari yaptırım uygulanmıştır. İdari yaptırıma konu uygulamaların 111'inin maske, 6'sının maske ve dezenfektan, 1'inin maske ve kolonya, 36'sının dezenfektan, 26'sının kolonya, 1'inin ıslak mendil ve kolonya, 2'sinin ıslak mendil ve 6'sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir."
"Fırsatçı firmalara toplam 10 milyon 90 bin 60 lira ceza"
Bakan Pekcan, Reklam Kurulunun yaptığı toplantıların önemine dikkati çekerek, "Kurulca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.
Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar artırılması imkanını bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Bakanlığımız tarafından temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz zinciri güvenliğinin sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine ara vermeden devam edilecek ve aykırı bulunanlara da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, 28 Şubat, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Ticaret Bakanı Pekcan, 'salgın fırsatçılarına' kesilen cezaları açıkladı Açıklaması - Haberler

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