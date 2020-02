Ticaret Bakanı Pekcan, siyaset akademisinde konuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Artık dünyanın neresine giderseniz gidin Türk malı kalitesi oturmuş." dedi.Pekcan, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen "19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi"nde yaptığı konuşmada, Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni etti.Siyaset akademisi projesini çok önemsediğini ve projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonerliğini ortaya koyan bir çalışma olduğunu anlatan Pekcan, kendilerini geliştirme adına parti olarak ortaya konan iradeye güzel bir örnek olarak projenin dikkati çektiğini ifade etti.Bakan Pekcan, ticaret denilince akla sadece mal alım satımının anlaşılmaması gerektiğini, aynı zamanda sağlık, hizmet ve dizi-film alanlarının da ticarete dahil edilip anlaşılması gerektiğini aktararak, "Artık günümüz ekonomisinde bir ürün farklı ülkelerde üretilip başka bir ülkede birleştirilerek satılabiliyor. Ticaret barış ve huzurun gelişmesinde de etkili oluyor. O yüzden ticareti ilişkilerimizde bir kaldıraç olarak kullanabiliriz. Ticaretin artırılmasıyla beraber barışçıl yaşamların arttığını görüyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin ticaret hayatında önemli dönüm noktaları olduğunu ve bu süreçler hakkında bilgiler veren Pekcan, "Artık dünyanın neresine giderseniz gidin Türk malı kalitesi oturmuş. Ayrıca ürünlerimizin kısa sürede teslim edildiği de inanılmış şekilde. Müteahhitlik sektöründe de öyle. Bunlar Türkiye'nin rekabetçiliğini artırmaya yönelik çalışmalar. Ticaret artık çok daha kolaylaşıyor. Artık oturduğunuz yerden dünyanın her yerine mal satabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.Bakan Pekcan, dünyanın farklı bölgelerinde görülen yeni tip koronavirüsle ilgili de "Korunma konusunda dünyada en iyi tedbirleri alan ülkelerden biriyiz. Bize de gelebilir mi, evet gelebilir. Ama gereken tüm tedbirleri aldık. Allah'ın izniyle ihracatçılarımızın etkilenmemesi için de çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.Yapılan çalışmalarda her zaman istişareye önem verdiklerini, ticaret erbaplarıyla sık sık sahada bir araya gelerek fikirlerini aldıklarını, iş dünyasının sıkıntılarını masaya yatırarak çözüm önerileri aradıklarını anlatan Pekcan, bakanlık olarak iş dünyasının ayağına giderek ilgili bakanlıklarla da koordine olarak gereken çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti.Korumacılık önlemleriKorumacılık önlemlerinin küresel ekonomiyi yavaşlattığını aktaran Pekcan, şunları kaydetti:"Dünya ekonomisinin yavaşlaması hiçbir ülkenin faydasına olmaz. Çünkü küresel refahın da gerilemesi demek. İnşallah biz, bu dezavantajı avantaja çevirmek için çalışıyoruz. ABD ile Çin arasında yapılan anlaşmaların diğer fazları da imzalanır. Biz, Çin'den açılan boşluğa Türk malını nasıl enjekte ederiz, buna çalışıyoruz. Bu anlamda sektörel alım heyetleri oluşturuyoruz, bakanlığımızın desteğiyle iş adamlarımızı alıcılarla buluşturuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor."Dijitalleşmeyle ilgili devletin önemli destekleri olduğunu ve bakanlık olarak bu sene 3,8 milyar dolarlık destek vereceklerini belirten Pekcan, o yüzden her iş adamının ticari alanda dijitalleşmesini önerdi.AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, programın sonunda Bakan Pekcan'a hediye takdim etti.