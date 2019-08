Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)

'İZMİR TÜRKİYE'YE İHRACATI ÖĞRETEN ŞEHİRDİR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladıktan sonra Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri başkanlarının katılımıyla, TİM Ege Meclisi toplantısına katıldı. Daha önce 10 -11 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te, 18- 20 Mart tarihleri arasında Erzurum'da, 18- 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında ise Ordu'da gerçekleştirilen TİM Bölgesel Meclisi'nin İzmir toplantısına Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TİM Başkanı İsmail Gülle ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile iş insanları katıldı. Moderatörlüğünü Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in yaptığı toplantının açılış konuşmasında EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğreten şehir olduğunu söyledi. Jak Eskinazi, "İhracat rakamlarımız yüzlerimizi güldürdü. Ege İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında yüzde 4'lük artışla 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Son 1 yıllık ihracatımız ise yüzde 1'lik artışla 13 milyar 220 milyon dolara yükseldi. 2019 yılının kalan 5 ayında ihracat rakamlarımızı daha da arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, 11'inci Kalkınma Planı'nda ortaya konulan hedeflere emin adımlarla ilerliyor. 2018 yılını serbest bölgelerimizden yapılan ihracatla birlikte 23 milyar 100 milyon dolarla geride bıraktık. 2019 yılı için ise 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

2019 ÇİN YILI İLAN EDİLDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının hayati öneme sahip olduğunu da söyleyen Eskinazi, "Faiz indirimlerinin önümüzdeki süreçte devam etmesini ve önümüzdeki yaz aylarında faizlerin yüzde 10 seviyelerine düşmesi en büyük beklentimiz. Ege Bölgesi işlenmiş tarım ürünleri ihracatında büyük potansiyele sahip bir bölge. Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı 2018 yılında ilk kez 5 milyar doları aştı. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sini Egeli ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Kuru meyve, su ürünleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, odun dışı orman ürünleri sektörlerinde Türkiye'nin ihracatında lider konumdayız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tarım ürünleri ihracatçılarımıza Türk Eximbank'ın bir kredi programı açmasını talep ediyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2019 yılının Ocak - Temmuz döneminde 840 yeni ihracatçı kazandık. Bölgemizde ihracat tecrübesi olan firma sayısı 14 bini aşmış durumda" dedi. Eskinazi, Çin'e ihracatı arttırmak için 2019 yılını Ege İhracatçı Birlikleri olarak Çin yılı ilan ettiklerini de söyledi.

TİM BAŞKANI: İHRACAT PAZARLARIMIZI ARTIRACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle de İzmir'in ticaret hayatının serüveninin Türkiye ekonomisine benzer olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin her dönemde en önemli sac ayaklarından olan birinin ihracat olduğunu anlatan İsmail Gülle, "Türkiye'nin geleceği adına yorulmadan, daha çok üretip, daha çok geliştirip, daha çok çalışmalıyız. Çünkü ihracat milli motivasyondur. İhracatçıların taleplerini bizzat alıyoruz. Geçen yıl 168 milyar dolar ihracat rakamıyla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekorlar bizleri son derece memnun ve mutlu etti. 2019'da bu başarıyı sürdürmeye ve rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu başarılar daha iyi yarınlar için bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda ihracatımızı değer olarak artıracağız. İhracatçı firma sayımızı artıracağız. Sattığımız ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıracağız. İhracat pazarlarımızı artıracağız. Bu 4 olgu beraber gelişirse küresel ticaretten aldığımız pay katlanacaktır" dedi.

'BU RAKAM İZMİR'E YAKIŞMIYOR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ihracat rakamının İzmir'e yakışmadığını belirterek, şöyle dedi:

"İzmir, Türkiye ekonomisinin nabzını tutma ve gerekli kararları alma noktasında en doğru adreslerden biri. Ege Bölgesi 2018 yılında ihracattan yüzde 10,5 pay aldı ve İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Ancak Ege Bölgesi'nin ve İstanbul'un ihracatına baktığımız zaman arada onlarca kat fark var. Ege, maden lokasyonu, liman, ticaret, kültür şehrimiz. Bu rakam İzmir'e yakışmıyor. Temmuz ayı ihracat rakamı Türkiye'de yüzde 8,32 artmış Ege Bölgesi'nde yüzde 4'üncü. Bu, İzmir'e yakışıyor mu? Ben de Egeliyim, yakıştıramadım. Biz her tür desteği vereceğiz ama sizlerin de olması gerektiğinden daha aktif olmanız lazım. Ege'ye bu yakışır. Yaz tatili geldi tabi, 'İzmirli Perşembe'den tatile gider'. Yok öyle tatil. Perşembe de çalışacağız cuma da."

'EGE, İHRACAT DESTEKLERİNDEN EN FAZLA YARARLANAN BÖLGE'

Ege Bölgesi'nin, ihracat desteklerinden en fazla yararlanan bölge olduğunu, ihracat oranı yüzde 10,5 olmasına rağmen desteklerden alınan oranın yüzde 13,66 olarak gerçekleştiğini anlatan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eximbank da Türkiye genelinde ihracatın yüzde 26'sını desteklerken İzmir'in ihracatının yüzde 31,8'ini destekliyor. Ege Bölgesi, geleneksel tarım ürünleri ihracatının tarihi merkezi, organik tarımda da Avrupa'nın merkezi olmak durumunda. Türkiye'nin son 10 yıldır yüzde 3-4 bandına sıkışmış olan yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatını artırma noktasında Ege'nin önemli bir rol üstlenmesi gerekiyor. Ege Bölgesi illerinde aktif 29 UR-GE Projesi, Küresel Tedarik Zinciri Desteği kapsamında ise 65 proje bulunuyor. Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Uşak'ta 7 ihracat destek ofisimiz bulunmaktadır. Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz proje ve desteklerden Ege Bölgesi illerimizin azami ölçüde istifade etmesi için TİM Ege Meclisi ile her daim yakın çalışma içinde bulunmaktayız ve daha fazlasına da hazırız."

'KÜRESEL KORUMACILIK SİNYALLERİ ARTIYOR'

Dünya ekonomisinde güçlü şekilde yavaşlama sinyalleri alındığını, Çin ve Hindistan çıkarıldığında küresel büyümenin yüzde 2'ler seviyesinde kalacağının tahmin edildiğini söyleyen Ruhsar Pekcan, "Bu yetmezmiş gibi küresel korumacılık sinyalleri de güçleniyor. Gerçekçi olmamız gerekirse Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de yavaş yavaş pasifize edilmeye çalışılmakta. Çünkü yıl sonundan itibaren temyiz organına atama yapılamazsa ki ABD veto ediyor DTÖ de etkinliğini yitirecek. Artık dünyada ikili ticaret anlaşmaları ve STA'lar ön plana çıkmaya başladı. Dünya ekonomisi ve ticaretinde hem yapısal hem teknolojik bir dönüşüm var. Bu dönüşümlerde vizyoner İzmir'in, Ege'nin daha fazla yer almasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak teknolojik altyapıyı baştan aşağı yeniliyoruz. Yeni bir vizyon belirliyoruz. Gerçekten çok iyi yazılım programlarımız var. Ama bunların da bir süreci var. 6 ay, 1,5-2 yıl sürecek projelerimiz var. Bakanlığımız uygulamalarına blockchain'i soktuğumuz gibi yapay zekayı da sokuyoruz. İnşallah en kısa zamanda sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Ruhsar Pekcan, 2019 yılının küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen ihracat açısından olumlu bir performans ile devam edeceğine inandıklarını, orta ve uzun vadede yeni pazarlar, yeni ürünlere yönelik stratejilere yoğunlaştıklarını da söyledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,