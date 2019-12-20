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Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de "Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız" dedi.

20.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:16 Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'de "Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları kapsamında Brüksel'de resmi temaslarda bulundu. Brüksel'deki 'nin AB Nezdinde Daimi Temsilciliğinde bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Pekcan temaslarına ilişkin bilgiler verdi. AB Komisyonu'nun Ticaretten sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi isteğini gündeme getirdiğini bildirdi. AB ile süren ticari ilişkilerde ortaya çıkan bazı sorunları da ele aldıklarını belirten Bakan Pekcan, AB tarafının son derece yapıcı bir yaklaşım içinde olduğunu gördüklerini ifade etti. AB yetkilileriyle yapılan bu görüşmelerin olumlu geçtiğini, AB'ye olan ziyaretlerinin sıklaşacağını, ekonomik ve ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapmak istediklerini, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin Avrupa'da ticari çevrelerin sürece dahil edilebilmesini hedeflediklerini belirtti.

Ulaştırma alanında uygulanan kotalardan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkların da dile getirildiğini söyleyen Bakan Pekcan, AB'nin Türkiye'ye kota uygulamasının serbest dolaşım prensibine uygun olmadığını, Dünya Ticaret Örgütü ilkelerine de ters olduğunu, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye hak verdiğini, bugüne kadar AB'nin, 'kotalar ülkelere ait bir yetkidir' dediğini ancak bu konunun AB yetkisi olduğunu hatırlattıklarını belirtti. Pekcan, AB ile çelik ticareti ilişkilerinin de ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Gümrük Birliği'nde güncelleme süreci konusunda herhangi bir takvim verilmediğini belirten Ticaret Bakanı Pekcan, Şubat ayı içerisinde Türk tarafının teknik heyetinin Brüksel'e geleceğini, AB tarafının güncelleme konusunda takvim vermediğini ancak Türkiye olarak gereken tüm hazırlıkları yapacaklarını bildirdi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Brüksel, Politika

Kaynak: İHA

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