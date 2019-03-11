Ticaret Bakanı Pekcan Türk Eximbank-Icbc Protokol İmza Törenine Katıldı

Kaynak: DHA

TÜRK Eximbank ile ICBC Turkey Bank 350 milyon dolarlık kredi anlaşması yapıldı. Protokol imza törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve ICBC Turkey Genel Müdürü Shaoxiong Xie katıldı.Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza töreninde Ticaret bakanı Pekcan bir konuşma yaptı. Pekcan, "Türkiye ile Çin'in ticari ilişkileri bizim açımızdan çok önemli. Çin bizim en çok ticaret yaptığımız 3'üncü ülke konumunda. En çok ithalat yaptığımız 2'nci ülke konumunda Maalesef ihracatımız henüz aşağılarda. El birliği ile bunu da yukarılara çekeceğiz. Kuşak, yol projesi kapsamında çevre ve bölge ülkelerle yapılacak işbirliklerinin finansmanına verecekleri desteği duymuş olmaktan dolayı memnun olduk. Bu anlamda biz Türk firmaları ile Çinli firmaların işbirliğine önem veriyoruz. Eximbank açısından ICBS ile 350 milyon Dolarlık kredi anlaşması yapmış olmak aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi ve kaynakların arttırılması açısından önemli. Bu da ihracatçımızın finansmanına yeni kaynaklar bulmak ve ihracatçılarımızı daha fazla destekleyebilmek açısından önemli" dedi.Pekcan, "Küresel ekonomi, ticari boyutlarla dijitalleşme, teknoloji ve hukuki boyutlarıyla bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Biz bu dönüşüm sürecini çok iyi okumal8ıve çok iyi takip etmek durumundayız. Bu arada da dünya ticaretinin küresel ekonomi üzerindeki payı da azalmaktadır. Küresel ekonomi bugünlerde çokta moda bir deyim olduğu üzere "slowbalization" yani aşağı yönlü bir düşüş trendindedir. Bunda da korumacılık önlemleri, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit sürecinin belirsizliği önemli rol oynamaktadır. Biz de bakanlık olarak bütün bu süreçleri proaktif olarak izliyor ve buna göre stratejilerimizi geliştiriyoruz. Tüm bu sürece rağmen Türkiye'de dış ticaret verilerinin pozitif katkısını görüyoruz. Hem 3'üncü çeyrekte hem de son çeyrekte dış ticaret verileri büyümeye pozitif katkı sağlayarak lokomotif rol üstlenmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, şubat ayında ihracatın 14 milyar 312 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, 2018 yılının ilk 2 ayında yüzde 63,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranını, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 87'ye çıkardıklarını söyledi. Pekcan, Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki temel hedefinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek olduğunu belirterek, "Bu hedefimize ulaşmamızda ihracatımız lokomotif rol oynamaktadır. 2019, icraatlarımızı gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak" diye konuştu. Türk Eximbank'ın, 2018 itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü ve ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğini aktaran Pekcan, "Bugün imzalanan anlaşma, çeşitlenen pazarımızı ortaya koyuyor. Türkiye artık finansmanda tüm paketleri değerlendiriyor" dedi.