Ticaret Bakanı Pekcan : "Ürünlerin Marketlerde Fiyatlarının Denetlenebilmesiyle İlgili Hal Kayıt...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Kayseri
Bölgesel İstişare Toplantısına katıldı. (2)
"Karşılıksız çek ve senedin ödenmesiyle ilgili karekodlu çek ve bono uygulamasını başlattık. İnşallah en kısa zamanda elektronik çek ve bono uygulamasını göreceksiniz"
"Ürünlerin marketlerde fiyatlarının denetlenebilmesiyle ilgili de hal kayıt sistemini geliştirdik"
"Eximbank
desteklerinden yararlanan firma sayısını hedefimiz bu sene sonu, 2018 sonu 11 bin idi, ona ulaştık, 2019 sonunda da 12 bin 500'e ulaşmayı hedefliyoruz"
Kaynak: AA