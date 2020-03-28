Ticaret Bakanı Pekcan: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık."
28.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:44
Ticaret Bakanı Pekcan: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye 'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi