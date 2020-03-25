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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat; Habur–İbrahim Halil...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat; Habur–İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir.

25.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:19
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak 'a yapılan ihracat; Habur–İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, İbrahim Halil, Irak, Ekonomi

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