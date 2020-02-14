Haberler » Ekonomi » Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık - Ekonomi

Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da sağlanan 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı geliri ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirtti.

14.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:45

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılında gerçekleştirilen hizmet ihracı ile yeni bir rekor kırıldığını söyledi. Geçen yıl 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde edildiğini belirten Pekcan, "Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

Pekcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz. 2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık.

Hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek cari işlemler dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti.

"NİCE REKORLARIN KIRILACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir."

Bakan Pekcan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Son Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar olduSon Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu

Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ruhsar Pekcan, Ekonomi


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14.02.2020 16:14:50