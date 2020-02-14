Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılında gerçekleştirilen hizmet ihracı ile yeni bir rekor kırıldığını söyledi. Geçen yıl 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde edildiğini belirten Pekcan, "Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

Pekcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz. 2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık.

Hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek cari işlemler dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti.

"NİCE REKORLARIN KIRILACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir."

Bakan Pekcan'ın yaptığı paylaşım şöyle: