Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Açıklaması

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin Balkanlardaki ülkelerde 337 proje ile 9,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını bildirdi.Pekcan, eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ABC Genel Kurulu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle 10 Balkan ülkesinin odalar birliği başkanı ve temsilcisiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Balkanların Türkiye için coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Pekcan, Balkan Odalar Birliği'nin, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli payı olduğunu kaydetti.Pekcan, "Bildiğiniz üzere, Balkan Odalar Birliği'nde AB üyesi olan ülkeler olduğu gibi, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler de bulunuyor. Bu yılın kasım ayı itibarıyla Balkan Odalar Birliği'ne üye ülkelerle ticaret hacmimiz yüzde 9 artarak doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İş hacmimizin, kıymetli iş insanlarımızın kuracakları yeni bağlantılarla daha üst seviyelere çıkmasını beklemekteyiz." diye konuştu.Söz konusu dönemde Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile hem ihracatını hem de ithalatını artırdığını belirten Pekcan, ulaşılan rakamları yeterli görmediklerini ve ticaret hacmini kazan-kazan ilkesiyle geliştirmek istediklerini söyledi."Türk müteahhitleri Çin'den sonra dünyada 2. sırada"Ruhsar Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılmasına önem verdiklerini, devlet olarak yatırımların önündeki engelleri kaldırarak pek çok kolaylık getirdiklerini kaydetti.Balkan Odalar Birliği üyesi ülkeler ile Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında iş birliği olanaklarına dikkati çeken Pekcan, "İş birliği için bir diğer altın fırsat, müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi, Türkiye müteahhitleri, Çin'den sonra Engineering News Record (ENR) sıralamasında dünyada 2. sırada yer almaktadır ve Balkanlardaki ülkelerde de 337 proje ile 9,5 milyar dolar iş hacmine ulaşmış durumdadır. Balkan ülkelerinin kalkınmasına her açıdan destek vermeye devam etmekten mutluluk duyacaklarını belirtmek isterim." şeklinde konuştu."Balkan Odalar Birliği firmalarıyla iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum"Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'deki yatırım altyapısını geliştirmek ve Türkiye'de yatırım yapmayı cazip hale getirmek için ilgili bakanlıklar olarak koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Uzun süredir başarılı bir şekilde uyguladığımız yatırım teşvik sistemimizle ülkemize yatırım yapmak isteyen değerli yatırımcılara pek çok fırsatlar sunuyoruz. Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Bu serbest bölgeler özellikle uluslararası şirketlerin, operasyonlarını sürdürmeleri açısından pek çok cazip fırsata ve imkana sahip olacak. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına Balkan Odalar Birliği firmalarıyla da önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum."Pekcan, Türkiye ekonomi yönetiminin dış ticarette ve gümrük sisteminde tamamıyla dijitalleşmeyi hedeflediğini, bu konuda örnek nitelikte adımlar attıklarını söyledi.Pekcan, "Ticarette ve gümrüklerde zamanımızın gereği olan dijitalleşmeyi, e-ticareti ön plana çıkaracak birçok projeyi hayata geçirdik. Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner-Liman Takip Sistemi gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Gümrük kapılarımızı hızla modernize ediyoruz. Burada da TOBB'la iş birliği halinde hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu."Vizyonumuz, yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmak"Balkan Odalar Birliği üyeleriyle gümrüklerde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik daha fazla iş birliği imkanı bulunduğunu kaydeden Pekcan, "Vizyonumuz, Türkiye'nin doğal momentumuna bu yenilikçi vizyonumuzu katarak orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmaktır." dedi.Dünya ticaretinin önünde, ticaret savaşları gibi tehditlerin olduğu bir dönemin yaşandığını ifade eden Pekcan, yeni ticaret düzeninde, korumacı politikalardan ziyade "karşılıklı fayda" temelinde iş birliğinden yana tutum sergilediklerini söyledi."Karşılıklı ticaretimizin önündeki engelleri hızla kaldırmalıyız"Ruhsar Pekcan, uzun vadede duvarlar örenlerin değil, yollar açan, engelleri kaldıranların kazanacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Balkan ülkeleri olarak, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde karşılıklı ticaretimizin önündeki engelleri hızla kaldırmalı, iş birliğimizi her alanda güçlendirmeliyiz. Ayrıca, taşımacılık kotaları, geçiş ücretleri gibi ticaret mallarının taşınmasını zorlaştıran ve gereksiz maliyet artışı yaratan politikaları terk etmeli, ticaret anlaşmalarımızı da çağın gereklerine göre güncelleyerek daha kapsayıcı hale getirmeliyiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, hem bölge içi ticareti hem de malların fiyatlarını düşürerek halklarımızın refahını artıracaktır."Türkiye olarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu süreçte Balkan Odalar Birliği'nin güçlü desteğini beklediklerini söyledi.Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin sadece Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmini değil, bölgedeki entegrasyonu ve ticari bağları da artıracağını belirterek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem AB için hem de Türkiye için kazançlı olduğu, yapılan etki analizleriyle zaten görülmüş durumdadır." dedi."Halklarımız birbirini tanıdıkça bölgesel refahımız artacaktır"Ticaret Bakanı Pekcan, bölgedeki AB'ye aday ülkelerin AB üyelik süreçlerinin hızla tamamlanması konusunda da iş birliği yapılması gerektiğine inandığını ifade ederek, "Turizme ve ticarete engel olan vize uygulamalarını da basitleştirmeli, halklarımızın bölge içi dolaşımını, ticari ve kültürel etkileşimini sağlamalıyız. Halklarımız birbirini daha fazla tanıdıkça daha fazla ticaret, daha fazla iş birliği yapacak, bölgesel refahımız artacaktır." diye konuştu."Türkiye olarak kapımız dost ve kardeş Balkan ülkelerine sonuna kadar açık" diyen Pekcan, Balkanlardan gelen konuklara seslenerek, "Biz devlet olarak, sizlerin önünü açmaya, sorunlarınıza hızla çözüm üretmeye devam edeceğiz. Sizler de her türlü talebinizi bizlere rahatlıkla iletebilirsiniz." ifadelerini kullandı.