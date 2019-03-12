Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Açıklaması

Kaynak: İHA

Kocaeli'de kadın ihracatçı girişimcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yüzde 51'i kadınlarımıza ait firmaların kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'de düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor" adı altında düzenlenen programda ihracatçı kadın girişimcilerle buluştu. Derine ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Bakan Pekcan'ın salona gelmesi ile başlayan toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'de kadınların ekonomik hayata katılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında kadınlar için AK Parti kadrolarının projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini kaydeden Karaosmanoğlu, kadınlara kendilerine verdikleri destek için teşekkür ettiğini belirtti."2018'in 3'üncü çeyreğinde dış ticaretin ülkenin büyümesine katkısı 6.73 oldu"Başkan Karaosmanoğlu'nun ardından konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılını biz 168 milyar dolar gibi rekor bir ihracat rakamıyla kapattık. Gene bu senenin ilk iki ayında 28 milyar dolar gibi bir ihracat hedefini gerçekleştirdik. Bunun dışında da önemli olan ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen sene yüzde 75'lere bu sene de il 2 ayda yüzde 87'ye gelmesidir. Yani biz dış finansman ihtiyacımızı 2 ayda 10.8 milyar dolar azalttık. Bu demek ki hem dış borçlanmamız azalacak, aynı zamanda da ülke büyümesine katkı sağlıyoruz. 2018'in 3'üncü çeyreğinde dış ticaretin ülkenin büyümesine katkısı 6.73 oldu, son çeyreğinde ise 9.70 oldu. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımıza, gençlerimize, esnafımızı, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hemen hepsinin kurucuları genç girişimciler. Bu bir tesadüf değil. Dolayısıyla biz gençlerimize de yenilikçi yatırımcıları için, provizyonlarına destek olmak için, kadın girişimcilerimize beraber destek olmak zorundayız" dedi."Şu ana kadar 21 ilde 31 ihracat destek ofisimiz var"Kadın girişimciler ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan çalışmalarla birlik kurulmasının hedeflendiğini kaydeden Pekcan, "Biz doğrultuda bakanlığımızda Şubat ayı itibariyle Kadın İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduk. Burada kadınlarımız, gençlerimiz ve bakanlığımız arasında destek sağlamayı amaçladık. Burada her türlü destekleriyle sizlere hazırlar, sizleri yönlendirmeye hazırlar. Sizlerin daha çok rekabetçi olacağı alanlarda, bizler sizleri yönlendirmeyi isteriz. Sizin projelerinizi dinleriz, yönlendiririz. Aynı zamanda ihracat destek ofisleri kurduk, şu ana kadar 21 ilde 31 ihracat destek ofisimiz var. İnşallah yıl sonuna kadar 81 ile yayacağız. Bu ofislerde ihracatla ilgili her türlü sorunuzun cevabını bulabileceksiniz. Bakanlığımız bu konuda on-line olarak çalışıyor. Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurarken amacımız bakanlığımızın çok güzel destekleri var, bunları kullanmanız" diye konuştu."Yüzde 51'i kadınlarımıza ait firmaların kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik"Yapılan destekler hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bir web sitesi kurduk, animasyonlarla bunu en basit anlatımla size anlatıyoruz. Mutlaka sizlerinde yararlanacağı bakanlığımızın destekleri vardır. Bu desteklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak, ayrıca STK'larımızla bir araya gelerek kadını odağına alan, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projeleri gerçekleştiriyoruz. Buralarda kadın girişimcilere yönelik belki alım eğitimi düzenleyeceğiz. Uluslararası Fuarlara katılmanızı sağlayacağız. Bu arada bakanlık olarak hem kobilere hem esnafa hem de kadın girişimcilere 'E-ticaret' ve 'E-ihracat' eğitimleri veriyoruz. Sizlerin 'E-ticaret' piyasasından daha fazla pay almanızı destekliyoruz. Bu arada yeni bir müjdemiz daha var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yüzde 51'i kadınlarımıza ait firmaların kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik. Artı 100 milyon TL. Alın güle güle harcayın, yeter ki siz ihracat yapın" şeklinde konuştu.Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından yapılan hediye takdimleri sonrasında toplantı, basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - KOCAELİ