Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta DTÖ toplantılarına katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bakanlar seviyesinde yapılan, elektronik ticaret, DTÖ reformu, balıkçılık sübvansiyonları gibi başlıkların ele alındığı toplantılara katıldı.

Bakan Pekcan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) temaslarının son gününde DTÖ toplantılarına iştirak etti.

İlk olarak, DTÖ üyesi ülkelerin e-ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak için nasıl bir ivme oluşturulabileceği konusunun ele alındığı DTÖ e-Ticaret Ortak Bildiri Girişimi Toplantısı'na katılan Bakan Pekcan, burada bir konuşma yaptı.

Edinilen bilgiye göre söz konusu toplantıda Bakan Pekcan, küresel ticaretin e-ticaret sayesinde yeniden şekillendiği bir dönemde bu değişime uygun kuralların oluşturulmasının önemini vurguladı.

DTÖ üyesi birçok ülke ile bu konuda bir inisiyatif başlattıklarına ve e-ticaret alanında disiplinlerin geliştirilmesi müzakerelerini yürüttüklerine işaret eden Pekcan, bu inisiyatife olabildiğince çok DTÖ üyesi ülkenin katılım sağlamasının önemine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, daha sonra DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısına katıldı.

Toplantıda, 12'nci Bakanlar Konferansı için DTÖ reformları da dahil olmak üzere mevcut zorlukları aşmada kilit rol oynayabilecek öncelikler ile DTÖ balıkçılık sübvansiyonları anlaşması ile ilgili konular ele alındı.

Bakan Pekcan'ın toplantıda, Türkiye'nin kural bazlı çok taraflı sistemin destekçisi olduğunu vurguladığı öğrenildi.

Kaynak: AA