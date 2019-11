Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Esnafımızı destekliyoruz desteklemeye devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ahiliğin önemine vurgu yaparak, "Ahilik kültürü insanı üretirken, satarken dürüst, güvenilir insan hukukuna uymayı şart koşan bir kültür. Bugün bu kültürün temsilcileri ahilik kültürünü yaşatan sizlersiniz ve içinden geçtiğimiz dönemde küresel ekonominin içinden geçtiği bu dönemde ahilik kültürünün yaygınlaşarak devam etmesi gerçekten çok önem taşıyor" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Konya 'da düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi ve çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Ticaret Bakanı Pekcan ilk olarak Selçuklu Kongre Merkezinde açılan fuarı gezdi ve bilgi aldı. Bakan Pekcan, burada 2018 Ahisi Osman Kalay'ın sanatına ilişkin resim sergisinin açılışını protokol mensupları ile birlikte gerçekleştirdi. Daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyerek sözlerine başladı. Ahiliğin önemine vurgu yapan Bakan Pekcan, "Ahilik kültürü insanı üretirken, satarken dürüst, güvenilir insan hukukuna uymayı şart koşan bir kültür. Bugün bu kültürün temsilcileri ahilik kültürünü yaşatan sizlersiniz ve içinden geçtiğimiz dönemde küresel ekonominin içinden geçtiği bu dönemde ahilik kültürünün yaygınlaşarak devam etmesi gerçekten çok önem taşıyor. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız göreve geldiği ilk günden bu yana esnafımızın yanında olmuştur. Biz de bakanlık olarak esnafımızı merkeze alan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalara da bundan böyle hep beraber devam edeceğiz. Ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma yolunda da ahilik ruhuna, iş ahlakına bir kez daha sıkıca sarılmaya, mesleğimizin adı, hacmi, kazancı ne olursa olsun işimizi ustalıkla yapmaya özen göstereceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak günümüz ahilik esnaflarımızı her alanda destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü güçlü esnaf güçlü ekonomi düsturuna inanıyoruz. Esnafımız ne kadar güçlenirse ekonomimiz o kadar güçlenecek ve biz de esnafımızın rekabetçi olmasını sağlamak yönünde bazı adımlar atıyoruz" dedi."Esnafın destekçisiyiz"Esnaflara verilen destekleri anlatan ve esnafın destekçisi olduklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hepimizin bildiği üzere esnafımız için en önemli noktalardan birisi yüksek faiz oranları. Esnafımızda yüzde altıyla faizde para kullanıyoruz. Bazı özel meslek gruplarında sıfır faizli kredi kullandırıyoruz. En son birkaç ay önce Halk Bankası'na da teşekkür ediyoruz, banka komisyonunda yüzde 2'den yüzde 1'e indirdik. Biraz daha esnafımıza nefes aldırmış olacağımızı düşünüyoruz. Yine esnafımızın 11 bin liraya kadar olan kazancı vergiden muaf. Gençlerimizi girişimci olmaya özendiriyoruz ve genç girişimcilerimizin kurdukları iş yerlerinde ilk 3 sene 75 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf tutuyoruz. Uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar izleyebilmek amacıyla bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlar üzerinde sektör analiz raporlarını gerçekleştirdik. Ben bu çalışmalarda özverili çalışmalarından dolayı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Necmettin Erkan beye de ayrıca teşekkür ediyorum" şekilde konuştu.Bakan Pekcan, Esnaf Bilgi Sistemi ESBİS'i yenilediklerini, güncellediklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinizin tamamını ESBİS üzerinden yapabileceksiniz. Bunun mobil uygulamasını da başlatıyoruz, yıl sonu itibariyle hazır olacak. Daha da önemlisi her bir esnafımızın coğrafi konumunu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız. Bir tane ev hanımı evde su borusu patladı, nereye gideceğim, gece yarısı nereden bulacağım demeyecek. ESBİS sisteminden bu bilgilere hemen ulaşıp sizinle birlikte irtibata geçebilecek. Aynı zamanda 2020-2024 esnaf sanatkarlar strateji ve eylem planını hazırladık. Esnaflarımızın zincir marketlere karşı rekabetçiliğini karşılayabilmek üzere esnaflarımız için tedarik ve kooperatif dağıtım ağı üzerinden esnaflarımızın tedarik edilebilirliğini sağlamak için gayret sarf ediyoruz. 2019 yılında onuncu ayın sonu itibariyle esnaflarımıza 21.2 milyar dolar kredi vermişiz. Konya'da 405 milyon lira kullanmış kredilerden. Eximbank kredilerine bakıyorum 452 milyon dolar Eximbank kredisi kullanmış. Burada baktım ihracatının yüzde 25'i Türkiye ortalaması da böyle. Ama en önemlisi Eximbank kredilerinin yüzde 82'sini KOBİ'ler kullanmış Konya'da. İhracat yapmayı biz çok kolaylaştırıyoruz lütfen sadece niyetiniz olsun. Bakanlığımın URGE desteği var. Küçük firmalarımız KOBİ'lerimiz yan yana olun rakip olmayın, ekip olun gerekirse size eğitim verelim, sizi ihracatçı yapalım. Biz bu doğrultuda 18 ilimizde 55 bin esnafımıza bilgilendirme eğitim ve seminerler düzenledik. Bunun dışında da 14 ilde de e-ticaretle ihracata giriş ve marka bilgilendirme eğitimi verdik burada da 7 bin esnafımızın bu eğitime katıldı. Bunun dışında 14 ilde bin 600 katılımcıyla kooperatifleşmeye anlaştık. 5-8 Aralık tarihlerinde Ankara'da kooperatif fuarımız var hepinizi bekliyoruz. Artık kooperatif kurmak da çok kolay. Bizim ticaret il müdürlüklerine gidip birkaç kişi bir araya gelerek hemen kooperatif kurabiliyorsunuz. En geç bir hafta içerisinde biz size bu kolaylıkları sağlıyoruz. Yeter ki isteyin bakanlığımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık. Her şeyi otomasyon üzerinden yapabileceksiniz. Yakında akıllı akıllı ihraç diye bir projemiz var ama o biraz uzun bir yazılım programının bir kısmını 2020'nin ilk altı ayında devreye sokacağız. Diğer kısmını da yıl sonuna kadar devreye sokacağız. Artık ihracatçı olmak isteyen her firmamıza dijital kimlik vereceğiz" ifadelerini kullandı.Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, "Ahilik dediğimizde sadece esnaflara hitap eden bir kavramdan medeniyetten bahsetmiyoruz. Toplumun bütün kesimlerini etkileyen bütün kesimlerinin benimsemesi gereken erdemlilikten bahsediyoruz. Anadolu'da İslam medeniyeti gelişmişse bunda ahiliğin çok büyük bir payı vardır" dedi."Toplumumuzun omurgasını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızdır"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, "Ahilikte önemli bir yere sahip olan Konya'mız inanıyorum ki bu zirve fuar ile birlikte ihracatını arttırarak yerel ve ulusal ticarete katkılar sağlayacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımız bizi biz yapan değerlerin başında gelir. Bugün ülkemizdeki üç binin üzerindeki odamıza bağlı bir milyon 756 bin esnaf ve sanatkarımız var. Konya'mızda 15 bin 321 esnaf ve sanatkarımız böyle bir kutsal görevi icra ediyor. Konya'mızda 115 kooperatifimiz var, yine Konya'da 2018 yılı içerisinde açılan bin 956 bu demektir ki toplumumuzun omurgasını oluşturan kesim büyük ölçüde esnaf ve sanatkarlarımızdır" şeklinde konuştu.AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, "Tüm Türkiye olarak Konya olarak esnafımıza sanayicimize akıl ve ahlakı birleştirerek erdemi buna katarak küresel rekabet şartlarını da buna katarak en iyisini yapma çabası içerisindeyiz" dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da programın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, "Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıktığı ahiliği aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı devletinde olduğu gibi devletin ana omurgası olarak görmekteyiz. Bugün de bu yapıyı ne kadar güçlü tutarsak ve bu anlayışı yeni nesile ne kadar güçlü aktarırsak geleceğimize de o kadar güvenle bakabiliriz" diye konuştu.Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise, "Ahiliğin en önemli noktalarından bir tanesi ise Peygamber Efendimizin Medine pazarında başlayan bir süreç. Bu süreç bizim mesleki olarak baktığımız zaman hem ticari ahlak olarak hem de İslami değerler olarak hepimizi ilgilendiren bir süreç. Bu Medine Pazar anlayışı bizim hububat borsamızda da aynı şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (KONESOB) Muharrem Karabacak da, "900 yıl önce Ahi Evran tarafından temelleri atılan ve özünde ahlak olan ahiliği fuar ve zirve ile ülke gündemine taşımayı hedefledik. Amacımız ise kadim bir değerimiz olan ahiliğin ülkemizde ve yurt dışındaki kitlelere ulaştırmak ve günümüz sosyal ve ahlaki ticari içerisinde yer almasını sağlamaktır" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Pekcan ve beraberindeki heyet Valilik, Mevlana Müzesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti. - KONYA