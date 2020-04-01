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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İhracatta mart ayında bir gerileme bekliyoruz"

Gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı.

01.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:03
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mart ayında genel ihracatta yüzde 17 civarında azalma beklediğini ifade eden Bakan Pekcan, "Ocak - şubat ihracatımız yüzde 4 arttı. Kapıların kapanması, Avrupa 'nın durumu bizi de etkiledi. Mart ayında İran ihracatı yüzde 82 düştü. Irak'a ihracat yüzde 48'lere düştü. İspanya ve İtalya yüzde 40, Fransa 32,5, Almanya yüzde 14, Çin yüzde 19, İngiltere yüzde 12 düştü" dedi.

Bakan Pekcan, "Hedefler ve revizeler hakkında konuşabilmek için pandeminin dünyada kontrol altına alınması lazım. Bu olmadan, dünyada ekonomik, ticari ve yatırım ortamının verilerinin konuşulması erken olacak. Bazı rakamlarda ciddi revizeler var ama kontrol altına alabileceğiz" dedi.

Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "İlk anda fahiş fiyatlar için devreye girdik. 3 Mart'ta 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine ceza kesildi. Afişe etmedik, ayın ikisinde Reklam Kurulunun gerekçeli kararı firma isimleriyle birlikte yayınlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar, "Pekcan, Dünyada korumacılık politikarından vazgeçilmeli. Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik. Bu doğrultuda görüşlerimizi paylaştık, genel olarak da aynı görüşler dile getirildi. İran bizim Orta Asya'ya açılan kapımızdı, bunu hemen Gürcistan'a kaydırdık. Kapıları 24 saat çalışır hale getirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesini de artıracak güçteyiz, yeter ki talep olsun Üretici ve ihracatçılarımızı demiryolunu kullanmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Avrupa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'İhracatta mart ayında bir gerileme bekliyoruz' - Ekonomi

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