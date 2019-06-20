20.06.2019 19:54
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak'ta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bağdat'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bağdat'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
Pekcan, beraberindeki 100'ü aşkın iş insanından oluşan heyetle katıldığı Türkiye- Irak İş Forumu'nun ardından Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
İmam-ı Azam Külliyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyonu süren Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni de ziyaret eden Pekcan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından verilen resepsiyonda iş insanlarıyla bir araya geldi.
Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Ruhsar Pekcan, Ekonomi

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