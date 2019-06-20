20.06.2019 20:20
Haberler» Güncel» Haber

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak'ta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bağdat'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bağdat'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
Pekcan, beraberindeki 100'ü aşkın iş insanından oluşan heyetle katıldığı Türkiye- Irak İş Forumu'nun ardından Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
İmam-ı Azam Külliyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyonu süren Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni de ziyaret eden Pekcan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından verilen resepsiyonda iş insanlarıyla bir araya geldi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak'ta
Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Ruhsar Pekcan, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:22 (Havadan Görüntülerle) Çekmeköy'de ev yangını; felçli kişi yangın büyümeden dışarı çıkarıldı
21:21 TBMM'de Askeralma Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edildi -1
21:21 Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4)
21:21 Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
21:21 Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına...
21:19 ABD Maslahatgüzarı Honevier: Bir şekilde sorunların üstesinden geleceğimize eminim
21:16 Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması...