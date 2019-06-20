Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak'ta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Bağdat
'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
Pekcan, beraberindeki 100'ü aşkın iş insanından oluşan heyetle katıldığı Türkiye- Irak
İş Forumu'nun ardından Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Planlama Bakanı Nuri Sabah
Duleymi ve Maliye
Bakanı Fuad Hüseyin
ile görüştü.
İmam-ı Azam Külliyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyonu süren Şeyh Abdulkadir Geylani
Külliyesi'ni de ziyaret eden Pekcan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız
tarafından verilen resepsiyonda iş insanlarıyla bir araya geldi.