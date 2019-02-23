Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Manisa
'nın Demirci
ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.Bakanlık görevinin ardından ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelen Pekcan, ilçe belediye başkanı Selami Selçuk
'u makamında ziyaret etti Babası Rıza Kadayıfçı'nın askerdeyken arkadaşlarına yazdığı mektup ile kendisinin ilkokul diploması, sınıf arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğraf albümü ve el dokuması Demirci halısı hediye edilen Pekcan, duygusal anlar yaşadı.
Demirci, Ruhsar Pekcan, Manisa, Güncel
Kaynak: AA