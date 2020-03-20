Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak,...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak" dedi.
20.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:32
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ekonomi