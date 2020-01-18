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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Somali'de yaralananların ülkemize getirilmesi için çalışıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Somali'de düzenlenen saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek yaralıların bir an evvel Türkiye'ye getirilmeleri için ilgili tüm kurumlarla çalıştıklarını bildirdi.

18.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:22Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'de düzenlenen saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek yaralıların bir an evvel 'ye getirilmeleri için ilgili tüm kurumlarla çalıştıklarını bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından söz konusu saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Somali'de proje yürütmekte olan Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen saldırıda yaralanan işçilere ve firma yetkililerine acil şifalar dileyen Pekcan, "Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Somali, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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