Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Tüm İşlemlerin Elektronik Yapıldığı Kağıtsız İhracat Uygulamasına...

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz" "Bu dönemde alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odanlanmak zorundayız" "İhracat Türkiye ekonomisinin güç kaynaklarından biri haline gelmiştir"ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Türkiye genelindeki bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleşeceğini kaydeden Pekcan, "Tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz" dedi. Kağıtsız ihracat beyannamesi uygulamaları, 30 Nisan'da Türkiye genelindeki tüm gümrüklerde uygulamaya geçiyor. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye genelindeki bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini açıkladı. Gümrük işlemlerinde her açıdan tasarruf sağlayacak bu yeniliğin işlemlerin hızlanması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, "Ülkemizi ticaretin en kolay ve güvenilir şekilde yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri hale getirmek üzere yaptığımız çalışmalar adım adım hedefine yaklaşıyor. Gümrük hizmetlerinin etkin, hızlı, kolay, güvenilir ve insan odaklı politikalar geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla ihracatın kolaylaştırılmasını, artmasını ve yabancı yatırımcının daha fazla tercih ettiği ülkeler arasında yer almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu dönemde alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız" Türkiye'nin temel hedefinin orta gelirli ülkeler düzeyinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmek olduğuna dikkat çeken Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak geleceğe yönelik projeler hazırlayarak uygulamaya geçirdiklerini belirtti. Dünyanın teknolojik ve ekonomik değişimden geçtiğine dikkat çeken Pekcan, şunları kaydetti: "Gelirimizi yükseltmenin yolu da 21. yüzyılın yükselen sektörlerinde daha fazla teknoloji, tasarım ve markalaşmaya yatırım yapmaktır. Dünyanın teknolojik ve ekonomik değişimden geçtiğine şahit oluyoruz. Bu dönemde doğru politikalar geliştirerek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Dönüşümleri yakalayan ülkeler refah düzeyini artıracak, bu çağın gereklerini yerine getiremeyen ülkelerin ise çok şey kaybedeceği bir dönüm noktasından geçiyoruz. Bu süreçte üç temel hedefimiz var. Bunlardan birisi; rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla markalaşma ve tasarıma ağırlık vermek. İkincisi, iç ve dış ticarette gümrüklerde dijitalleşmeyi sağlamak ve e-ticaretten daha fazla pay alabilmek. Üretimde ise yeni nesil teknolojileri yakalamak ve ihracatımızda da teknoloji odaklı ihracatımızı, katma değeri yüksek ürün ihracatımızı artırmak. Bakanlık olarak bu hedeflerimize yönelik projelerimizi hazırlıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz." "İhracat Türkiye ekonomisinin güç kaynaklarından biri haline gelmiştir" 2019 yılının Ticaret Bakanlığı için bir icraat yılı olacağının altını çizen Pekcan, amaçlarının Türkiye'nin ihracatını küresel ekonomiye paralel olarak artırmak olduğunu açıklayarak, "Yaşanan kur hareketliliğin neticesinde Türkiye 2,6 büyüme gösterdi. Ancak küresel ekonomiye baktığımızda AB ekonomisinin verilerine göre büyümesinin yüzde 1,6'ya revize edildiği, küresel ekonominin büyümesinin yüzde 4'lerden 3,5'a revize edildiği ve 19 Şubat'ta yaptıkları açıklamada önceki verilere göre bunun daha da aşağı yönlü revize edilebileceği bilgileri paylaşıldığı malumunuz. Biz bu ortamda Türkiye'de Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızla beraber 168 milyar dolar Cumhuriyet tarihi rekoruyla bir ihracat rakamıyla kapattık. İhracatımızın ithalatı karşılama oranını 2018'de yüzde 75'lere, 2019'un ilk iki ayında yüzde 87'ye çıkardık. Toplamda 2018'de dış ticaretin Türkiye'nin büyümesine katkısı 4,2'dir. İhracat Türkiye ekonomisinin güç kaynaklarından biri haline gelmiştir. Görevimiz, ihracatımızı küresel ekonomiye paralel olarak artırmak, milli gelirimiz içindeki ihracatımızın payını artırmak ve net ihracatımızın büyümeye olumlu katkısını sağlamaktır. Bu doğrultuda yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. "Tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz" Dünyada ihracatçı öncü ülkelerin hepsinin teknolojini gücünü etkin biçimde kullanan ve bunu ihracatçısına sunan ülkeler olduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye'nin bu uygulamayla Avrupa'dan birkaç adım önde gittiğini kaydetti. Gümrük süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, geçiş sürecinde 154 belgenin elektronik ortama taşındığını açıklayarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz kağıtsız ihracat, dünyanın dış ticarette söz sahibi olan Singapur, Dubai, Güney Kore, ABD, Hollanda ve İsveç'te mevcut. Biz Avrupa'dan birkaç adım önde gidiyoruz bu konuda. Bu yolda da devam edeceğiz. Dijitalleşme mega trend olarak dış ticareti ve buna bağlı olarak ülkelerin rekabetçiliğini doğrudan etkilemektedir. Artık eski modeller geçerliliğini yitiriyor. Bu dönüşüm sürecinde ülke olarak geri kalmamız söz konusu değildir. Ülke olarak küresel ekonomide sahip olduğumuz bu kilit rolü, ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Üreticilerimiz, ve ihracatçılarımızı destekliyoruz. Ülkemizde ticari faaliyetin şeffaf, hızlı, kolay ve güvenli şekilde yürütülmesi ve ticaretin kolaylaştırılması amacıyla çok önemli düzenlemeler yaptık. Gümrük süreçlerimizin dijitalleşmesine yönelik çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bakanlığımızın verdiği tüm hizmetlerde, belgelerin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini hedefliyoruz. Tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. Geldiğimiz noktada bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından aranan belgelerin tek pencere sistemi üzerinden aranması amacıyla bir çalışma yaptık. Bu geçiş sürecinde tam 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistemin ilk denemelerine 13 Mart'ta Esenboğa Havalimanı'nda başladık. Türkiye genelindeki bütün gümrüklerimizde kağıtsız ihracata 30 Nisan'da geçiyoruz. Bu dönemde ihracatın tüm sürecini gerek ihracatçı, gerek bakanlığımız bütün gümrük, online olarak her süreci takip edebilecekler" değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, "Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz TİM Delegeler Sayıştayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Pekcan'la gerçekleştirdiğimiz istişarelerle ÖTV ve KDV iadeleri ve mikro ihracatın da kayıt altına alınmasıyla ilgili olarak ihracatçılarımız tarafından gündeme getirilmişti. Gümrük kapılarında oluşan kuyruklar ve ihracattaki bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması da ihracatçılarımızın sıkça dile getirdiği talepler içerisindeydi. 15 yıldır çözüm bekleyen deri ve otomotiv sektörünün ÖTV'yle ilgili düzenlenmesi yaklaşık 3 hafta içerisinde çözüm buldu" şeklinde konuştu. Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ettiğini belirten Gülle, "Yeni uygulamaları gerek sosyal hayatımıza, gerek iş hayatımıza gayet hızlı alıyoruz. Dünya Bankasının Ekim ayında yayınladığı 2019 iş yapma kolaylığı endeksinde ülkemiz, bir önceki yıla göre 17 basamak ilerleyerek, 190 ülke arasına 43'üncü sıraya çıkmıştır" dedi. Pekcan'ın konuşmasının ardından Ankara Gümrük Müdürlüğü ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne bağlanılarak, beyannamelerin gerçekleştirilmesi işlemi elektronik ortamda uygulandı.