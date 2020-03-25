Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" dedi.
25.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:43
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi