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Ticaret Bakanlığı: 1 gemi personelinde virüs tespit edildi

TİCARET Bakanlığınca, 20 Mart'ta İtalya'dan Çeşme Limanı'na gelen gemide ateşi tespit edilen 4 personelden birinin, yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

24.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:05
Ticaret Bakanlığı: 1 gemi personelinde virüs tespit edildi

TİCARET Bakanlığınca, 20 Mart'ta İtalya'dan Çeşme Limanı'na gelen gemide ateşi tespit edilen 4 personelden birinin, yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Çeşme Limanı'ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklama yapılmasının zaruri olduğu ifade edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse rağmen ticaretin devam ettiği belirtilerek, gümrüklerde ilk günden itibaren hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İddialara konu olan Çeşme Gümrük Müdürlüğü için de 31 Ocak 2020 tarihinde maske, eldiven ve dezenfektan ile tedbirler alındığı vurgulanarak, "Çeşme Gümrük Müdürlüğü'ne haftanın Pazar, Salı ve Cuma günleri 3 gemi, Çeşme-İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yapmaktadır. 28 Şubat 2020 tarihinden gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır. Gemi mürettebatının gemiden giriş/çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir. Öte yandan limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır" denildi.

İddialara konu olan U15 RO-RO gemisinin 17 Mart tarihinde İtalya Trieste limanından hareket ederek, 20 Mart'ta saat 17.00'de Çeşme Limanı'na yanaştığı hatırlatılarak, "Geminin limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapakları steril edilmek üzere ilaçlanmıştır. Gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediği gibi, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmemiştir. Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, gemi limana yanaşmadan önce 17 Mart 2020 tarihinde ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezince hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19 Mart 2020 tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir. Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çeşme, Güncel

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