Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde...
Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.
13.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:22
Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye 'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi
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