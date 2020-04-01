Ticaret Bakanlığı bazı gümrük işlemlerini kolaylaştırdı
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla uygulamada fayda sağlayacak değişikliklere gitti.
01.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla uygulamada fayda sağlayacak değişikliklere gitti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi