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Ticaret Bakanlığı, Çeşme Limanındaki gümrük işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Ticaret Bakanlığı, Çeşme Limanındaki gümrük işlemlerine ilişkin basında çıkan haberleri değerlendirdi.

24.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:50
Ticaret Bakanlığı, Çeşme Limanındaki gümrük işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu
Ticaret Bakanlığı, Çeşme Limanındaki gümrük işlemlerine ilişkin basında çıkan haberleri değerlendirdi.
Çeşme Limanındaki gümrük faaliyetlerine ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, açıklamada bulundu. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ilk günden itibaren tüm hassasiyetle takip edildiği belirtilen açıklamada gerekli önlemlerin alındığına dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı tarafından Çeşme Limanındaki gümrük faaliyetlerine ilişkin açıklama şu şekilde:
"İlk önce İran ve Irak kapıları kapatılarak, tüm gümrüklerde koruyucu tedbirler alınmıştır. İddialara konu olan Çeşme Gümrük Müdürlüğümüz için de 31.01.2020'de maske, eldiven ve dezenfektan temin edilmiş, gümrük işlemleri sıkı koruyucu tedbirler alınmak suretiyle yürütülmeye devam etmektedir. Çeşme Gümrük Müdürlüğü'ne haftanın Pazar, Salı ve Cuma günleri 3 gemi, Çeşme - İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yapmaktadır. 28.02.2020 tarihinden itibaren yolcu ve şoförlerin girişleri durdurulmuş, gelen gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır. Gemi mürettebatının gemiden giriş/çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte ve gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir. Gemi yanaşınca kapakları dezenfekte edilmekte, koruyucu maske ve her türlü önlem alınmış olarak özel çekici ile dorseler alınmakta, çekici ve gemiden çıkış yapan her dorse dezenfekte edilmektedir. Gemi tamamen boşaltılınca da tekrar dezenfektasyon işlemi yapılarak yükleme başlatılmaktadır.
Liman gümrüklü sahasına, gemi ile gelen dorseleri almak için giriş yapmak isteyen sürücülerin 14 gün içinde yurtdışından ülkemize giriş yapıp yapmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü Veri tabanından sorgulanmakta, uygun olanlar limana alınmaktadır. Sistem üzerinde yapılan araştırmada uygun olmadığı tespit edilenler hakkında ise karantina yetkili merciine bilgi verilmek suretiyle işlem yapılmakta ve uygulama hassasiyetle takip edilmektedir. Öte yandan Liman İşletmesi güvenliğince, limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır."
Ayrıca iddialara konu olan U15 Ro-Ro gemisi hakkında da Ticaret Bakanlığı tarafından, "U15 RO-RO gemisi, 17.03.2020'de İtalya Trieste limanından hareket etmiş, 20.03.2020'de 17.00'da Çeşme limanına yanaşmıştır. Geminin Limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapakları steril edilmek üzere ilaçlanmıştır. Gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediği gibi, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmemiştir. Boşaltmayı yapacak kapalı kabinli çekiciler de ilaçlama işlemine tabi tutulmuş; işlem esnasında görev yapan personele yönelik olarak da maske, eldiven ve diğer koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmıştır. Karaya çıkartılan her dorse ve araç ayrıca ilaçlanmıştır. Kargonun boşaltılmasından sonra gemi tamamen ilaçlanarak steril hale getirilmiş, 21.03.2020 sabah 06.15'de Trieste limanına hareket etmiştir. Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, gemi limana yanaşmadan önce 17.03.2020 tarihinde ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezince hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19.03.2020 tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir. Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir.
Tüm aşamalarda, Halk Sağlığı Müdürlüğünün talimatları ve bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmekte olup, bölgeden, farklı gümrük idarelerinden yeni görevlendirmeler yapılmış, gümrük iş ve işlemlerinde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen tüm önlem ve tedbirler alınmıştır" açıklaması yapıldı.
Halkın sağlığını ve gümrük personelinin sağlının korunmasında hükümet tarafından alınan tüm önlemleri vakit kaybetmeksizin uygulandığını açıklayan Bakanlık, "Diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çeşme, Güncel

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