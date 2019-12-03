Haberler » Ekonomi » Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi ile ticarette prosedür azalıyor - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi ile ticarette prosedür azalıyor

İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) işleyişine ilişkin usuller belirlendi.

03.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:56Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi ile ticarette prosedür azalıyor
ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) işleyişine ilişkin usuller belirlendi.
Bakanlığın "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, DYS'yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık merkez teşkilatı veya bölge müdürlükleriyle ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapabilecek.
Yararlanıcıların, DYS'ye tanımlanmalarını takiben kendileri adına sistem üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını da aynı yerlere yapması gerekecek.
Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirecek.
DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:40 Honda Civic ve CR-V'de yılın son kampanyası - Ekonomi
09:37 Antalya BB 2020 bütçesi 3.5 milyar - Ekonomi
09:36 VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Ekonomi
09:31 Uğur'dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik - Ekonomi
09:27 “3. çeyrek büyüme rakamları moral oldu” - Ekonomi
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
13:41 Bitlis'teki kaplıcalar ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu - Haberler
3.12.2019 09:44:03