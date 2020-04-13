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Ticaret Bakanlığı: "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum...

Ticaret Bakanlığı: "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli...

13.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:58
Ticaret Bakanlığı:
Ticaret Bakanlığı: "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
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