Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, salgın nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın ismini ve Kurulun gerekçeli kararını internet sitesinden paylaştı.
02.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:45
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, salgın nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın ismini ve Kurulun gerekçeli kararını internet sitesinden paylaştı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi