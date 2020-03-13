Ticaret Bakanlığı fuarları erteledi
Ticaret Bakanlığı, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında fuarları erteledi.
13.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00
Ticaret Bakanlığı, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında fuarları erteledi.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye 'de korona virüs vaka sayısının 2'ye yükselmesi sonrası alınan tedbirler kapsamında 16 Mart-30 Nisan döneminde düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarları erteleme kararı aldı. Söz konusu tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanan fuarlar, 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs sonrasına ertelendi. - ANKARA
Ticaret Bakanlığı, Türkiye 'de korona virüs vaka sayısının 2'ye yükselmesi sonrası alınan tedbirler kapsamında 16 Mart-30 Nisan döneminde düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarları erteleme kararı aldı. Söz konusu tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanan fuarlar, 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs sonrasına ertelendi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi
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