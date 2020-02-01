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Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem...

Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir.

01.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:15Ticaret Bakanlığı:
Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile birlikte hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır." - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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