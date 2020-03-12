Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi
Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi Ticaret Bakanlığı, eczane ve marketleri denetledi Yeni tip Korona Virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
12.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:13
Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdiTicaret Bakanlığı, eczane ve marketleri denetledi
ANKARA - Yeni tip Korona Virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanması üzerine piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından 81 ilde tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, gerek maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Ankara 'da gerçekleştirilen denetimler; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
ANKARA - Yeni tip Korona Virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanması üzerine piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından 81 ilde tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, gerek maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Ankara 'da gerçekleştirilen denetimler; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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