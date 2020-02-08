Haberler » Ekonomi » Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

08.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:12Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.
Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar, verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan ABD doları bazında teklif alınacak.
Söz konusu üstyapılar için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek.
Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor.

Mersin, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
8.02.2020 11:11:15