Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'i acı günü

Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel
'in vefat eden annesi Amentullah Yücel, Erzincan'ın Kemaliye
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'in annesi Amentullah Yücel vefat etti. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Akçalı
Köyü'nde öğlen namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, vefat eden Amentullah Yücel'in akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Amentullah Yücel, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninin ardından Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve cenaze yakınları köy konağında taziyeleri kabul ettiler. - ERZİNCAN
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Kaynak: İHA