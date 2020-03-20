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Ticaret Bakanlığı'nın önlemlerine pazar esnafından destek

Ticaret Bakanlığı'nın önlemlerine pazar esnafından destek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüsü nedeniyle sebze, meyvenin toptan ve perakende satışında alınan tedbirleri açıklamasının ardından pazar esnafından destek geldi.

20.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:16
Ticaret Bakanlığı'nın önlemlerine pazar esnafından destek
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüsü nedeniyle sebze, meyvenin toptan ve perakende satışında alınan tedbirleri açıklamasının ardından pazar esnafından destek geldi.
Ticaret Bakanı Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik alınan tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıklamasının ardından alınan önlemlere pazar esnafından destek geldi. Durumu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendiren esnaf, alınan önlemlerin yerinde ve doğru olduğunu düşünürken, ürünlerin denetlenmesi durumunda ise vatandaşın kaliteli ürünü evine götüreceğini söyledi.
Bayrambey: "Gelen ürünler denetlenirse müşteri hem iyisini ve kalitelisini almış olur"
Alınan önlemlerin çok doğru olduğunu fakat müşteriye kaliteli ürün satılması için denetlemenin sıklaşması gerektiğine dikkat çeken pazar esnafı Erkan Bayrambey, "Yasaklaması iyi. Ürünler kaliteli gelirse bizim açımızdan da iyi olur. Müşteri daha çok gelir. Alınan önlemler çok güzel. Ama gelen ürünler denetlenirse müşteri bir şeyi almak zorunda kalmaz. Hem iyisini ve kalitelisini almış olur. Denetlenmesi tek isteğimiz. Gelen ürününün yarısı ezik ve çürük gelirken kalan yarısı sağlam geliyor. Pazarcıda bunu vermek zorunda kalıyor. Gelenin bir kısmını satıp bir kısmını satamazsan zarar ediyorsun. Hepsini satmak zorunda kalıyorsun. Denetlenirse hem bizim açımızdan hem müşteri açısından iyi. Mesele bu. Denetleme yoksa sorun çok. Denetleme varsa sorun yok. Hem müşterimiz hem biz yorulmayız" ifadelerini kullandı.
Göksu: "Bir tane salatalığa 40 kişi dokunuyor"
Önlemlerin yerinde olduğuna dikkat çeken esnaf Zakir Gösku, "Vatandaşların sağlığı için önemli ve doğru bir karar. Bir tane salatalığa 40 kişi dokunuyor. Sağlık için iyi durum değil. Gerektikçe vatandaşa esnafın vermesi daha iyi. Önlem alınması için en güzeli budur" şeklinde konuştu. Ticaret Bakanlığı’nın önlemlerine pazar esnafından destek

Kaynak: İHA

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Ticaret Bakanlığı'nın önlemlerine pazar esnafından destek
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi

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