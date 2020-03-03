Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, şubatta ihracat Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, şubat ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ise ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolara, ithalat yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 72,86 artışla 2 milyar 996 milyon dolar seviyesine yükselirken, dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 89,2 iken yüzde 83 oldu.

Yılın ilk 2 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolara, ithalat yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolara yükseldi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret hacmi yüzde 9,69 artışla 66 milyar 272 milyon dolar seviyesine çıktı.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Şubatta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 671 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 168 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 765 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

En fazla ithalat 13 milyar 459 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla 2 milyar 187 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 963 milyon dolar "tüketim malları" takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 177 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 457 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 748 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 3 milyar 149 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 340 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 906 milyon dolarla Irak ve 857 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 716 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 712 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 624 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idarelerince şubatta tahsil edilen vergiler, 13 milyar 77 milyon lira olarak hesaplandı.

ÖTS'ye göre dış ticaret

Söz konusu dönemde Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat yüzde 2,64 artışla 13 milyar 929 milyon dolar olurken, ithalat da yüzde 8,33 artarak 17 milyar 38 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 44,14 artışla 3 milyar 109 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi de yüzde 5,69 arttı ve 30 milyar 967 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Şubat ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 855 bin 897, ticari işletme sayısı 682 bin 848, şube sayısı 204 bin 984, anonim şirket sayısı 141 bin 598, kooperatif sayısı 30 bin 993, kolektif şirket sayısı 11 bin 374, komandit şirket sayısı 2 bin 18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 929 bin 712, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 987 bin 192 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA