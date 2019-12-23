Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi şartları

Ticaret Bakanlığı ele geçirilen80 kilo kaçak trüf mantarını ihale ile satışa çıkarıyor. Yaşanan gelişme sonrası 80 kilo trüf mantarının değeri merek edilirken Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi şartları ve Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihale tarihi araştırılmaya başlandı. İşte Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi detayları…

TİCARET BAKANLIĞI TRÜF MANTARI İHALESİ NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı tarafından Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten el konulan 80 kilogram trüf mantarı 23.12.2019 tarihinde bir gün sürecek ihale ile satılacak.

TİCARET BAKANLIĞI TRÜF MANTARI İHALESİ BEDELİ NE KADAR?

Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen trüf mantarı Bakanlığın www.eihale.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılırken, trüf mantarının satışa esas bedeli 1.010.000.-TL. olarak belirlendi.

trüf mantarı

TİCARET BAKANLIĞI TRÜF MANTARI İHALESİ ŞARTLARI

Piyasada kilogram fiyatı 2000 Avro olan trüf mantarının ihalesinde yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505.000 TL'den (6300 TL/kilogram) başlayacak.İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygun koşullarda muhafaza edilmekte olan trüf mantarı için yapılacak ihale, 24 Aralık Salı günü saat 10:05'te sona erecek.

Tarım Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra iki işgünü içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

trüf mantarı

TİCARET BAKANLIĞIBEKLETİLMEYECEK EŞYA SATIŞLARI

Ticaret Bakanlığınca taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunulmaktadır.

Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürmekte, bekletilmeyecek eşyalar bir gün ilanda, ilanı takip eden bir işgünü ise teklife açık halde bulunmaktadır. Bekletilmeyecek eşyaların ödeme süresi de araç ihalelerine göre daha kısa süredir. Araç ve normal eşyanın ödeme süresi 7 gün iken, bekletilmeyecek eşyanın ödeme süresi iki işgünüdür.

Analiz raporları uygun olan gıda ürünleri Bakanlık tarafından satışa sunulmakta, tüketime uygun olmayan ürünler ise imha edilmektedir.

Bununla birlikte, kaçak olarak yakalanan alkollü içkiler ve tütün mamulleri de satışa sunulmamakta, doğrudan imha edilmektedir.