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Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi

TİCARET Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların ertelendiğini duyurdu.

13.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:51
Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi

TİCARET Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak paydaşlarımıza gerekli bilgi verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Politika

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