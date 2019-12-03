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Ticaret Bakanlığı "Türkiye Kooperatifler Fuarı" düzenleyecek

Türkiye genelinde başarı kazanmış 170'e yakın kooperatif, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda buluşacak.

03.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:16Ticaret Bakanlığı
genelinde başarı kazanmış 170'e yakın kooperatif, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda buluşacak.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek. "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" temasıyla düzenlenecek fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapacak.
Türkiye'nin her bölgesinden alanında başarı kazanmış 170'e yakın kooperatifin ziyaretçilerle buluşacağı fuarda, kooperatiflerin yanı sıra, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, perakende sektörünün temsilcileri ve önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki paydaşlar buluşacak.
Kooperatiflerin ulusal ve küresel pazarlarda yer almalarını sağlamak amacıyla her kooperatifin, market temsilcileri, e-ticaret firma temsilcileri ve yurt dışından gelen alım heyetleriyle birebir görüşme fırsatı bulacağı Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, "Uluslararası Kooperatif Deneyimleri", "Kooperatiflerin İç ve Dış Ticaret Hacimlerini Artırma Yöntemleri" ve "Yerli Üretimde Başarılı Kooperatif Hikayeleri" konularında paneller düzenlenecek.
Fuarda ayrıca cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren ustaların zanaatlarını icra ettikleri alanlar da yer alacak. Fuar kapsamında, çocukların kooperatifçilik kültürü ve anlayışı ile büyümesine katkı sağlamak amacıyla "Her Gün Kooperatif" konulu bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin görücüye çıkacağı fuarda, ziyaretçiler alışveriş yapma imkanı da bulacak.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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