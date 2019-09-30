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Ticaret Bakanlığına "Montreal Protokolü Global Ödülü"

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü kapsamındaki kısıtlama ve yasaklamaların uygulanmasında kritik rol oynayan gümrük ve muhafaza personelinin başarılı çalışmaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Montreal Protokolü Global Ödülü'ne layık görüldü.

30.09.2019 17:38Ticaret Bakanlığına
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü kapsamındaki kısıtlama ve yasaklamaların uygulanmasında kritik rol oynayan gümrük ve muhafaza personelinin başarılı çalışmaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Montreal Protokolü Global Ödülü'ne layık görüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Montreal Protokolü altında 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Kiev'de düzenlenen Avrupa ve Orta Asya (ECA) Gümrük ve Muhafaza Memurları Toplantısında, Bakanlığa Montreal Protokolü Global Ödülü verildi.
Söz konusu ödül, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü kapsamındaki kısıtlama ve yasaklamaların uygulanmasında kritik bir rol oynayan gümrük ve muhafaza personelinin başarılı çalışmaları nedeniyle verilirken, bu kapsamda, 2016 yılında gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda beyan harici olarak yakalanan bin 847 tüp kısıtlamaya tabi soğutucu gaz cinsi eşya nedeniyle Bakanlıkla beraber, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ayrıca ödüllendirildi.

Birleşmiş Milletler, Montreal, Kiev, Ekonomi

Kaynak: AA

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