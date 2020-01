Ticaret Bakanlığından Ahiname Dergisi ve Ahilik Ansiklopedisi

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, çıkardıkları Ahiname Dergisi ve Ahilik Ansiklopedisi'ni çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini söyledi.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahilik bilinci oluşturularak bu kültürün yaşaması ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılabilmesi için Ticaret Bakanlığı olarak önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, Ahi Evran Külliyesi'nin tamamlanması için Bakanlığın büyük destek sağladığını vurgulayan Erkan, ayrıca merkezi Kırşehir'de olacak Ahi Evran Veli Vakfının kurulması için kanun teklifi hazırlandığını dile getirdi.

Vakfın faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini anlatan Erkan, Ahiliğin Türkiye genelinde hakkıyla yaşanabilmesi için panel, sempozyum ve konferanslar düzenlediklerini, her ay farklı bir ilde gerçekleştirilen bu etkinliklerde Ahilik prensiplerine uygun faaliyet gösteren, o ilin örnek esnaf ve sanatkarların tecrübelerinin de aktarıldığını belirtti.

İki ciltlik Ahilik Ansiklopedisi hazırlayarak başta büyükelçilikler olmak üzere, dünyanın önemli kurumlarına gönderdiklerini anlatan Erkan, "İngilizce ve Türkçe olarak Ahilik Ansiklopedisi çıkardık. İki ciltlik bu ansiklopedimizde Ahiliğin prensipleri, tarihsel süreci ve tüm diğer bilgileri yer alıyor. Bu ansiklopediyi büyükelçilikler başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyadaki önemli kurumlara gönderdik." dedi.

Her yönüyle Ahiliğin anlatıldığı ve bu alandaki faaliyetlerin yer aldığı Ahiname Dergisi'ni üç ayda bir çıkararak Türkiye genelinde dağıttıklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Ahiname Dergimizi 10 bin adet bastırıp Türkiye genelindeki 'sinir uçlarına' dağıtıyoruz. Ahiliği topluma daha iyi şekilde nasıl yayabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Dergimizde, Ahiliğin prensipleri, Ahilikle ilgili çıkmış makaleler, panel, sempozyum, konferanslarla ilgili bilgiler, bu engin ve evrensel değerimizle ilgili gelişmeler yer alıyor. Her ay bir ilde yaptığımız panellerde dinlediğimiz o ilin örnek Ahisinin bilgileri ve tavsiyeleri de dergimizde yer alıyor."

Kaynak: AA