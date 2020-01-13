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Ticaret Bakanlığından "ekspertiz ücretlerine" ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde tüketicilerden yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretlerin tahsil edilebildiğini belirterek, konut kredilerinde üçüncü kişi olan değerleme şirketine yapılan ödemenin tüketiciden tahsilinin mevzuata...

13.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:48Ticaret Bakanlığından
Ticaret Bakanlığı, taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde tüketicilerden yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretlerin tahsil edilebildiğini belirterek, konut kredilerinde üçüncü kişi olan değerleme şirketine yapılan ödemenin tüketiciden tahsilinin mevzuata aykırılık oluşturmayacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda tüketicilerin kullandıkları konut kredilerinde bankaların haksız şekilde ekspertiz ücreti tahsil ettikleri ve tüketicilerin bankalardan bu ücretleri kayıtsız ve şartsız geri alabileceğine ilişkin haberlerin basına yansıdığı hatırlatıldı.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca bankalar ve kredi veren finansal kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasların Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu yönetmelik gereğince taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde tüketicilerden yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler tahsil edilebilmektedir. Kredi talebinin reddi halinde ise bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler hariç olmak üzere tüketicilerden herhangi bir ücret alınamayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca ilgili kuruluşlar ve bankalar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler içerisinde 'ekspertiz ücreti' de isim olarak sayılmıştır. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, bankalar tarafından tahsis edilecek konut kredilerine ilişkin konutun değerlemesine yönelik yetkili gayrimenkul değerleme şirketinin hazırladığı değerleme raporuna istinaden üçüncü kişi olan değerleme şirketine yapılan ödemenin faturasının tüketici ya da kredi veren adına düzenlenmesinden bağımsız olarak tüketiciden tahsilinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir."
Yargıtay kararları var
Konuya ilişkin Yargıtay kararlarında da tüketicilerden tahsil edilecek ücretlerin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde kararlar verildiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda her türlü ücret uygulamasında iadeye ilişkin kararlar verildiği yönünde basında yer alan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Finansal tüketicilerden alınacak ücret kalemlerinin karşılaştırılabilmesi için Türkiye Bankalar Birliği tarafından 'https://www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr/' adresinde ilan edilenden daha yüksek ücret uygulanması veya yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı ücret alınması hallerinde tüketicilerin ilgili kanun kapsamında ilçelerde 'kaymakamlık' illerde 'Ticaret il müdürlüğü' bünyesinde oluşturulan 'tüketici hakem heyetleri' ile 'tüketici mahkemelerine başvurabilmesi mümkündür."

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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