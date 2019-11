Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği

Ticaret Bakanlığı, İhracat Ana Planında yer alan eylemlerden biri olan kadın ve genç girişimcilerimizin ihracata yönlendirilmesine ilişkin projelerini hızla hayata geçiriyor.Bakanlık, ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile arttıran bir Türkiye 'ye ulaşmak amacıyla, ihracat hamlesinin öncü neferleri olacak kadın ve genç girişimcilerimizin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat ile sınırlarını aşmaları için çalışmalarına hız veriyor.Ticaret Bakanlığı, UPS firması ile yaptığı işbirliği kapsamında, "Export Akademi" Programını başlatıyor. Program ile Bakanlık, ihracatta başarıya ulaşmış girişimciler ile kadın ve genç girişimcileri bir araya getiriyor.Ticaret Bakanlığı Export Akademi ile ihracat konusunda hiçbir bilgisi olmasa dahi kadın ve genç girişimcileri ihracat yapmak için ihtiyaç duydukları bilgiler ile donatmayı amaçlıyor. Böylece girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracatımızın artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.Export Akademi Programı kapsamında her ayın son Perşembe günü kadın girişimcilere yönelik ve her ayın ilk Perşembe günü genç girişimcilere yönelik olarak konusunda uzman kişilerce eğitimler verilecek.Bakanlık sırasıyla her ilde, ihracat yapmaya istekli ve bu anlamda potansiyel sahibi olan girişimcileri 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getirecek. Katılımcılar 10'ar kişilik alt gruplar halinde detaylı eğitimler alıp, ihracata hazır hale gelecekler.Export Akademi ile kadın ve genç girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Program'da kadın ve genç girişimcilere gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan, sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm konularda çok detaylı eğitimler verilecek.Kamu-özel sektör iş birliğinde hayata geçirilecek Programa ilişkin imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da teşrifleriyle, 2 Aralık 2019 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ticaret Kompleksi, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.(Neşra Durmaz/İHA)