Haberler » Ekonomi » Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği - Ekonomi

Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği

Ticaret Bakanlığı, UPS ile yaptığı iş birliği çerçevesinde başlatacağı "Export Akademi" programıyla, ihracatta başarıya ulaşmış girişimcilerle kadın ve genç girişimcileri buluşturacak.

28.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:44Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği
Ticaret Bakanlığı, UPS ile yaptığı iş birliği çerçevesinde başlatacağı "Export Akademi" programıyla, ihracatta başarıya ulaşmış girişimcilerle kadın ve genç girişimcileri buluşturacak.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Ana Planı'nda yer alan eylemlerden biri olan kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesine ilişkin projelerini hayata geçiriyor.
Bu çerçevede başlatılacak Export Akademi ile başarılı ihracatçılarla buluşacak kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve böylece ihracat artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.
Program kapsamında her ayın son perşembe günü kadın girişimcilere, her ayın ilk perşembe günü de genç girişimcilere konusunda uzman kişilerce eğitimler verilecek.
Bakanlık, her ilde ihracat yapmaya istekli ve bu anlamda potansiyel sahibi olan girişimcileri 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getirecek.
Export Akademi ile kadın ve genç girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Programda kadın ve genç girişimcilere gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm konularda çok detaylı eğitimler verilecek.
Kamu-özel sektör iş birliğinde hayata geçirilecek programa ilişkin imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:51 Türkiye'nin ilk veri merkezi fuarı kapılarını açtı
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
17:43 Afyonkarahisar'da en çok üzüm üretimi Dazkırı'da yapılıyor
17:42 Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
17:40 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Esnafımızı destekliyoruz desteklemeye devam edeceğiz"
17:29 Bülent Uygun'un önümüzdeki sezon hedefi Şampiyonlar Ligi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
19:35 Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım
28.11.2019 17:53:58