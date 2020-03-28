Ticaret Bakanlığının personel eğitiminde "sanal sınıf" modeli
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor.
28.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:39
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi