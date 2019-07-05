05.07.2019 09:41
Haberler» Ekonomi» Haber

Ticaret borsalarında yaklaşık 314 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında yaklaşık 314 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2018 - Mayıs 2019 döneminde yaklaşık 314 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında Ağustos 2018 - Mayıs 2019 döneminde yaklaşık 314 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018 - 31 Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 313 bin 697 ton fındık işlem gördü, en fazla işlem 84 bin 853 tonla Ordu'da yapıldı.
Ordu'yu 80 bin 565 tonla Sakarya, 32 bin 194 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:27   Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi kesin gözüküyor
11:25   Belediye hizmet binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak
11:25   IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira
11:24   Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
11:24   Örnek fındık bahçelerinde verim 300 kilograma ulaştı
11:23   DRD Filo Kiralama: Finansal yapılandırma süreci tamamlandı
11:23   Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP...