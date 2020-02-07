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Ticaret borsalarında yaklaşık 574 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında ağustos-aralık döneminde 574 bin tona yakın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

07.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:16Ticaret borsalarında yaklaşık 574 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında ağustos-aralık döneminde 574 bin tona yakın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, son 5 ayda borsalarda 573 bin 973 ton fındık işlem gördü.
En fazla işlem 119 bin 776 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 104 bin 977 ton ile Ordu ve 90 bin 105 tonla Düzce Ticaret Borsası izledi.
Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsasında işlem gören fındık miktarı 82 bin 939 ton oldu.

Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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