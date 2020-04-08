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Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2019 - Şubat 2020 döneminde 635 bin ton fındık işlem gördü. En fazla işlem gören il ise Sakarya oldu.

08.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:22

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, Ağustos 2019 - Şubat 2020 dahil olmak üzere 7 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, söz konusu aylarda borsalarda toplam 635 bin 718 ton fındık işlem gördü.

EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA

En fazla işlem 131 bin 545 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 117 bin 729 ton ile Ordu ve 97 bin 302 tonla Düzce Ticaret Borsası izledi. Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsasında işlem gören fındık miktarı 94 bin 8 ton oldu.

Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi

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