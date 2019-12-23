Haberler » Yaşam » Ticaret Borsasından Faruk Kula'ya vefa - Haberler

Ticaret Borsasından Faruk Kula'ya vefa

Balıkesir Ticaret Borsası, 23 Ekim 2019 tarihinde vefat eden iş adamı Faruk Kula'nın adının Kepsut Caddesine verilmesi için Altıeylül Belediyesine başvuru yaptıTicaret Borsasının 27 sene bşkanlığını yapan Faruk Kula'nın isminih borsanın güzargahı olan Kepsut Caddesine verilmesi için...

23.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:58 Ticaret Borsasından Faruk Kula'ya vefa
Ticaret Borsası, 23 Ekim 2019 tarihinde vefat eden iş adamı Faruk 'nın adının Caddesine verilmesi için Altıeylül Belediyesine başvuru yaptı

Ticaret Borsasının 27 sene bşkanlığını yapan Faruk Kula'nın isminih borsanın güzargahı olan Kepsut Caddesine verilmesi için Altıeylül Belediyesine müracaat edildi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş yaptığı açıklamada "Faruk ağabeyi Balıkesir'in unutması zaten mümkün değil. Ancak bizler onun isminin ilelebet yaşaması için Balıkesir'in güzel bir yerine adının verilmesini düşündük. Faruk Ağabey'in hem iş güzergahı hem de borsanın güzergahı olan Kepsut Caddesi'ne isminin verilmesi için üyelerimizden, ilimizin çeşitli köylerinden ve ilçelerinden gelen üreticilerimizden yoğun talepler aldık. Bu taleplere kayıtsız kalmamak adına Altıeylül Belediyemize müracaatta bulunduk" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kepsut, Kula, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:45   Uygur Türklerine spor dünyasından bir destek de ünlü rugby oyuncusu Sonny Bill Williams'tan geldi - Haberler
12:44   Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayın - Haberler
12:43   Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam - Haberler
12:36   CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi - Haberler
12:36   AK Partili kadınlardan hoş geldin bebek ziyareti - Haberler
12:21   Silahlı saldırıda ölen şahsın katili arkadaşı çıktı - Haberler
12:01   Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:51   Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı - Haberler
23.12.2019 12:51:54